Ce petit garçon de 9 ans émeut l'Amérique: "Je veux juste une famille" (vidéo)

Si Jordan, un petit Américain de 9 ans, pouvait être n'importe où dans le monde, il serait à une fête d'adoption célébrant son arrivée dans une nouvelle famille. C'est ce qu'il a déclaré la semaine dernière à la chaîne de télévision KFOR (du groupe CNN), quand un journaliste lui a demandé quel était son souhait. S'en est suivi un mouvement de solidarité pour venir en aide au petit garçon et réaliser son souhait.

"Je voudrais juste avoir une famille pour appeler quelqu'un maman et papa, ou simplement maman, ou simplement papa. Je m'en fiche", a expliqué le petit garçon. "Je voudrais raconter ce que je vis tous les jours à quelqu'un à côté de moi", a-t-il ajouté.

Depuis cette interview émouvante diffusée la semaine dernière et relayée sur les réseaux sociaux, 10.000 demandes d'adoption sont parvenues au département des services à la personne de l'Oklahoma.

Jordan vit actuellement dans un foyer d'accueil où sont regroupés plusieurs enfants. Il a beaucoup déménagé au cours des six années qu'il a passées sous la garde de la protection de l'enfance de l'Oklahoma. La porte-parole a révélé que le petit garçon avait déjà subi beaucoup de traumatismes dans sa vie. "Il a donc vraiment besoin d'une famille super compréhensive, une famille qui a assez d'expérience avec la parentalité d'un enfant qui a subi un traumatisme", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter: "Il n'est pas le seul dans cette situation. Tant d'enfants vivent la même chose et tout est à l'arrêt à cause de la pandémie du coronavirus", déplore-t-elle.

"Certaines procédures d'adoption ont été retardées par le coronavirus. Ces familles attendent toujours de pouvoir se revoir", ajoute Christopher Marlowe, le spécialiste de la protection de l'enfance chargé de trouver le domicile permanent de Jordan, qui a désormais de bons espoirs.

Les assistants sociaux espèrent trouver une famille pour Jordan dans l'état de l'Oklahoma pour qu'il puisse rester à proximité de son jeune frère, qui vient d'être adopté.