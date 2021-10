Ce serpent est tellement énorme qu’il faut une grue pour le soulever (vidéo)

L’énorme serpent semble avoir été trouvé par des ouvriers dans la forêt tropicale de la Dominique, une île paradisiaque des Caraïbes. "My mother, what ?" ("Ma mère, quoi ?"), s’exclame, stupéfait, l’un des hommes à la vue de l’impressionnante bête. Avec une taille de plus de trois mètres, il a fallu l’aide d’une grue pour déplacer le reptile.

Depuis sa publication sur les réseaux sociaux, les images de ce serpent ont été vues des millions de fois. "Ça a tout l’air d’être un p***** de record du monde", écrit un commentateur. "Ce truc ressemble à Jumbo", dit un autre.

La Dominique a été surnommée "the Nature Island", c’est-à-dire "l’île de la nature" en raison de la richesse de sa faune et de sa flore. Cette île de 46 km de long sur 25 km de large abrite notamment des boas constricteurs, dont la taille peut aller jusqu’à 4 mètres. Néanmoins, rien n’indique la type de serpent présenté dans cette vidéo.