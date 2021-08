Ce serpent mange une VACHE entière: les yeux plus gros que le ventre, son corps explose (vidéo)

Un agriculteur thaïlandais a fait une découverte surprenante: 3 jours après avoir perdu sa vache, il l'a retrouve... dans le ventre d'un python. Les yeux plus gros que le ventre, le python est mort après avoir avalé la vache ENTIÈRE.

Drôle de surprise pour cet agriculteur thaïlandais qui, samedi dernier, a retrouvé sa vache perdue depuis 3 jours à un endroit un peu particulier, comme le rapportent plusieurs médias. Sous les herbes sèches, plus loin dans le pâturage, il aperçoit un python de 4,5 mètres de long, étendu et inerte. A l'intérieur du serpent: le cadavre de la vache, que l'on aperçoit à travers le corps du python. Sous la puissance, son corps a explosé !

Une scène "tellement effrayante"

Dans une vidéo devenue virale sur internet, le python apparaît bien plus gros que la normale : il est même carrément énorme. Et c'est bien normal puisqu'il venait d'avaler tout rond une vache entière ! Les yeux plus gros que le ventre, le serpent a mangé bien plus que ce qu'il ne pouvait avaler.

Le serpent a enflé

On le sait, certains serpents sont en capacité d'avaler de très grosses proies grâce à leur tube digestif très souples et leur grande mâchoire. Une fois leur proie digérée, les serpents retournent normalement à leurs occupations.

Mais cette fois, l'animal n'a pas eu autant de chance. "Après la mort de la vache à l'intérieur de son corps, le serpent a enflé", a confié le responsable du village, Nirun Leewattanakul. Il a d'ailleurs tellement enflé qu'il a explosé. Une scène "tellement effrayante".





Un phénomène qui n'est pas rare: quelques temps auparavant, un autre serpent avait éclaté après avoir mangé un alligator entier

Les deux animaux, la vache et le serpent, ont tous deux été analysés par les autorités puis ont été brûlés et enterrés dans un terrain vague. Aucun autre animal n'aurait été attaqué par le python.

Mais ce phénomène est déjà survenu plusieurs fois chez les serpents, et même dans la région. Un autre python avait surestimé son appétit et avait avalé un alligator entier, avant de subir le même sort que notre cher défunt python à la vache. Le corps de l'animal en décomposition avait libéré tellement de gaz que l'estomac du serpent s'était mis à gonfler, puis avait fini par éclater sous la puissance. Les deux cadavres avaient été retrouvés flottant dans une rivière. Sacré spectacle...