Ce tic de Jennifer Aniston dans Friends qui refait surface 25 ans après l'arrêt de la série

"Si vous adorez la série Friends, ne regardez pas cette vidéo", a déclaré un utilisateur sur le réseau social TikTok, qui visiblement est énervé par un tic verbal de la star Jennifer Aniston qui interprétait Rachel dans la série Friends.

Ce jeune homme, dont le pseudonyme est "cts.trphe", explique dans une vidéo devenue virale, que la gagnante du Golden Globes émettait régulièrement un son pour s'éclaircir la voix au début de chaque ligne de la série à succès diffusée sur NBC.

"Jennifer Aniston a ce genre de tic vocal qu'elle fait au début de chaque phrase qu'elle commence sur n'importe quelle émission dans laquelle elle est. C'est très spécifique et il est très difficile de ne pas voir une fois que vous le remarquez", a déclaré ce TikToker, accompagnant ses propos d'un clip dans lequel on peut voir plus d'une douzaine de scènes reprenant ce "tic vocal''.

Certains fans qui ont visionné ce clip, ont alors émis l'hypothèse que cet éclaircissement répétitif de la gorge provenait peut-être de son ancienne consommation de cigarettes. Jennifer Aniston a arrêté de fumer en 2012. Elle fumait depuis 20 ans.