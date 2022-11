Un touriste ivre sauvé des eaux en Thaïlande contre sa volonté: il n'avait aucun souvenir de ces 2 derniers jours

Cela ressemble étrangement au film "Very Bad Trip" et à plus d'un titre. Un touriste britannique en état d'ébriété a été retrouvé nu sur une plage thaïlandaise après deux jours de fête dont ils ne se souvenait pas...

L'homme originaire d'Epsom, dans le Surrey, aurait continué à boire de la bière et à fumer de la marijuana (désormais légale en Thaïlande) à l'occasion de son 30ème anniversaire le 28 octobre, après y être arrivé quelques jours plus tôt pour y célébrer un mariage.

Cependant, les habitants choqués l'ont remarqué le lendemain matin marchant sur une plage nu, en chantant "différents hymnes de football". Les locaux l'ont regardé avec étonnement alors qu'il s'engouffrait dans la mer et quittait le rivage.

Un pêcheur local, inquiet que l'homme ne se noie, a tenté d'aider le Britannique, en le remontant dans son embarcation, mais celui-ci serait devenu agressif.

Des policiers paniqués sont arrivés sur les lieux pour ramener l'homme sur la terre ferme mais celui-ci a protesté expliquant qu'il voulait méditer.

Une interprète dépêchée sur place lui a dit de "retourner à à son hôtel, de se doucher puis de retourner à sa méditation", mais le Britannique a refusé, insistant sur le fait qu'il "veut juste se détendre" et méditer.

Des images capturées par des habitants montrent la police ramener l'homme britannique à terre.

L'homme s'énèrve et répond: "Non, je ne veux pas. Laisse-moi m'occuper de mon retour et laisse-moi me détendre. Je viens ici pour assister à un mariage. Les agents ont finalement emmené le Britannique au poste local où il a subi un test de dépistage de drogue, qui s'est révélé négatif."

L'homme a été condamné à une amende pour indécence publique mais sera autorisé à retourner au Royaume-Uni à la fin de ses vacances. Plusieurs paquets de marijuana ont été retrouvés dans sa chambre d'hôtel, mais la police ne prendra aucune mesure à ce sujet car cela a été récemment légalisé.

Le pêcheur qui a sauvé l'homme nu a également déclaré qu'il ne porterait pas plainte pour l'agression présumée, rapporte le Daily Mail.