Ces randonneuses tombent nez à nez avec un ours noir (vidéo)

Un groupe de randonneuses a réussi à garder son sang-froid lorsqu'un curieux ours noir s'est approché d'elles le long d'un sentier au Mexique. Selon un témoin qui a partagé la vidéo, ce contact étroit avec cette beauté de la nature s'est passé sur un sentier de randonnée du parc écologique de Chipinque à San Pedro Garza García. Cette vidéo montre une femme immobile tandis qu'un ours noir perché sur ses pattes arrières s'approche d'elle et renifle ses cheveux. Derrière elle, deux autres randonneuses parviennent à rester calmes en regardant l'ours inspecter leur amie. La touriste parvient à prendre un selfie.

Ce moment surprenant a été partagé samedi sur les réseaux sociaux et a déjà été visionné plus de 2 millions de fois.