Ces soeurs jumelles ignoraient l'existence l'une de l'autre jusqu'à un incroyable concours de circonstances

C'est une belle histoire que nous relate l'émission Good Morning America ce lundi. Des sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance en Corée du Sud et adoptées par deux familles américaines différentes ont récemment appris l'existence de l'autre - et se sont réunies pour la première fois le jour de leur 36ème anniversaire.

Ni Molly Sinert ni Emily Bushnell ne savaient qu'elles avaient quelque part une soeur jumelle, jusqu'à ce que les deux commencent séparément à percer les secrets de leur passé grâce à des tests ADN.

À 36 ans, les deux femmes ont été surprises d'apprendre qu'elles sont venues au monde ensemble.

Molly Sinert a été adoptée par une famille juive en Floride, tandis que Emily Bushnell a également été adoptée par une famille juive, mais en Pennsylvanie.

Aucun des deux familles n'était au courant de l'existence de l'autre petite fille.

Récemment, la fille d'Emily Bushnell, Isabel, âgée de 11 ans a entrepris des recherches pour en savoir plus sur les antécédents et la génétique de sa mère.

"Je voulais faire un test ADN parce qu'elle a été adoptée", a déclaré Isabel à Good Morning America. "Je voulais savoir si j'avais de la famille de son côté".

Emily Bushnell, de son côté, ne voulait pas passer le test ADN elle-même, elle a alors laissé Isabel faire le sien.

Pendant ce temps, Molly Sinert, curieuse sur ses propres origines, a également décidé de passer un test ADN, et la fille d'Emily et Molly ont obtenu leurs résultats à peu près au même moment le mois dernier avec une grande stupéfaction.

"J'ai cliqué sur une case "parent proche" et je n'ai pas compris'', a déclaré Molly Sinert, se rappelant le moment où elle a appris qu'elle avait un parent proche.

Pour sa plus grande surprise, le site internet lui renseigne cette phrase: "Vous partagez 49,96% d'ADN avec cette personne. Nous prédisons qu'elle est votre fille." Une prédiction impossible pour Molly..."Ce n'était évidemment pas correct, car je n'ai jamais accouché, je n'ai pas d'enfants", déclare l'Américaine. Mais comment un tel lien pouvait-il alors être établi?

En poursuivant ses recherches et en contactant Isabel, Molly comprend qu'elle et Emily sont soeurs jumelles. Elles sont nées le même jour au même endroit.

"Un trou a été immédiatement rempli dans mon cœur", a-t-elle déclaré. "Bien que ma famille d'adoption m'aime et m'adore et qu'ils ont été absolument merveilleux, il y avait toujours un sentiment de déconnexion en moi. Le fait de découvrir que j'avais une sœur jumelle identique a levé un voile sur ma vie. Tout est devenu clair".

Les jumelles ont commencé à se parler, à échanger des images et des histoires. Elles étaient tous les deux étonnées de voir qu'elles avaient eu des chats en grandissant et qu'elles avaient toutes les deux porté des robes très similaires au bal de leur promotion avec les mêmes coiffures sans même se connaître...

"J'ai réalisé que c'était probablement l'un des nombreux moments jumelles que nous découvrirons", a déclaré Bushnell.

Leur première rencontre en personne a eu lieu le 29 mars, jour de leurs 36 ans, afin de pouvoir célébrer ensemble leur anniversaire commun pour la première fois. Emily Bushnell et sa fille se sont envolées pour la Floride pour rencontrer Molly Sinert.

"C'est le moment le plus heureux de ma vie", a déclaré Emily Bushnell. "Je peux honnêtement dire ça. On m'a volé les 36 dernières années d'une vie que j'aurais pu avoir avec ma soeur. Mais en même temps, je suis très reconnaissante et impatiente de voir ce que le futur va nous apporter.."