Ces yeux globuleux, installés sur les voitures, pourraient aider les piétons à traverser en sécurité (vidéo)

Des ingénieurs ont installé une paire d'yeux globuleux sur une voiture autonome pour aider les piétons à savoir s'ils ont été vus et s'ils peuvent traverser en toute sécurité. Cette idée pourrait réduire le nombre d'accidents de la route.



Des chercheurs japonais ont équipé une voiturette de golf de deux grands yeux robotisés télécommandés, la faisant ressembler au personnage de la série télévisée pour enfants "Brum".



Lors d'expériences de réalité virtuelle, les ingénieurs ont constaté que les piétons étaient capables de faire des "choix plus sûrs ou plus efficaces" lorsque les yeux étaient installés que lorsqu'ils ne l'étaient pas.



Selon les chercheurs, les piétons aiment généralement regarder les conducteurs de véhicules pour savoir qu'ils ont enregistré leur présence.



Mais dans un avenir où les voitures à conduite autonome seront monnaie courante, les piétons ne pourront plus le faire, car le siège du conducteur sera vide.