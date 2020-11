Face à face avec un ours dans un supermarché: cet animal devient un "habitué" des lieux jusqu'à...

Les images de cet ours pénétrant dans un supermarché et se retrouvant face à face avec un employé ont fait la une des sites internet à l'été dernier en Amérique du Nord. Filmé dans une communauté du lac Tahoe perchée à la frontière des états de la Californie et du Nevada, l'ours ne semble nullement être effrayé par la présence d'humains autour de lui.



Quelques jours après, c'est fouillant une poubelle que l'animal de 300 kilos a été filmé par une cliente interloquée. Et puis à proximité d'une station-essence.

Devant cette multitude de rencontres impromptues avec ce colosse, les responsables californiens de la faune et de la flore ont dû trouver une solution craignant que la situation ne dégénère.

L'ours a été capturé, son ADN conservé et répertorié et il a finalement été déplacé dans un endroit plus sauvage, même si selon les premières constatations, il ne représentait pas un danger pour l'humain auquel il s'est habitué, révèle le site d'informations de CBS, qui a consulté des rapports du bureau d'investigations.

Reste à voir si l'animal va retrouver son chemin vers la civilisation, ce que des chercheurs du département de la faune et de la flore ne seraient pas étonnés de constater.