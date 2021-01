Cette championne de natation synchronisée devient une star des réseaux sociaux en défiant la gravité

Le nom de Kristina Makushenko ne vous est sûrement pas très familier. Pourtant, cette ancienne championne de natation synchronisée se rend de plus en plus célèbre sur les réseaux sociaux. Multiple médaillée ("4 fois championne d'Europe et du Monde", peut-on lire sur son compte Instagram), l'athlète d'origine russe enchaîne désormais les chorégraphies pour ses abonnés.

Avec de petits clips où elle semble défier les lois de la gravité sous l'eau, l'influenceuse a déjà récolté plus de 6 millions de likes sur TikTok. Comme avec cette vidéo où elle reproduit une marche sous l'eau en effectuant un tour complet sur elle-même. Désormais installée à Miami, la jeune femme a récemment déclaré au magazine local Miami Chic que "la nage synchronisée incarne le plus haut niveau d'art et de fluidité" et permet "de combiner vos émotions avec la musique".

Cette ancienne championne n'a pas totalement tiré un trait sur sa carrière sportive. Elle apporte désormais sa précieuse expérience à de jeunes nageuses en tant qu'entraîneuse.