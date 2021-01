Cette maman se rase soudainement la tête en solidarité avec sa fille, atteinte d'un cancer (vidéo)

C'est une vidéo touchante qu'une jeune femme brésilienne a partagée sur son compte Facebook. Luciana Rebello est atteinte d'un cancer et poursuit une chimiothérapie. Elle perd ses cheveux et décide de se faire raser la tête. Sa mère lui rase la tête à l'aide d'un rasoir électrique quand tout à coup la mère pose le rasoir sur sa propre tête et commence à se raser. La fille est surprise et dit à sa mère qu'elle n'aurait pas dû. La mère continue et demande à sa fille de se taire. La jeune femme pleure... Le moment est émouvant.