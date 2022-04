Cette mamie est complètement déstabilisée par un filtre Instagram et c’est très drôle (vidéo)

Promis: on ne se moque pas. Mais il faut bien avouer que cette mamie est particulièrement rigolote face à un écran qui la segmente en plusieurs grâce à un filtre Instagram...

Sur cette vidéo de quelques secondes, on voit d'abord une jeune fille s'amuser avec un effet dissociatif et attraper sa grand-mère pour lui montrer son petit jeu. Mais cette dame d'un certain âge ne comprend visiblement pas bien ce qui se passe et peine à distinguer le vrai du faux... Ah, les joies de la technologie!