Cette mère donne naissance à un bébé par an: elle en a déjà 11 mais en voudrait encore 3

Courtney Rogers, 36 ans, qui vit dans le comté de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, était vierge lorsqu'elle a épousé son mari pasteur Chris, 32 ans, en octobre 2008. Le couple a accueilli son 11e enfant l’année dernière. Elle a désormais 5 garçons et 5 filles : Clint, 11 ans, Clay, 9 ans, Cade, 8 ans, Callie, 7 ans, Cash, 6 ans, les jumeaux Colt et Case, 5 ans, Calena, 4 ans, Caydie, 2 ans, Coralee, 23 mois, et Caris, 6 mois.

Ainée d’une fratrie de 6 enfants, Courtney a rencontré Chris par l’entremise d’un ami commun dans un camp religieux en Géorgie en 2007. Depuis qu’elle a épousé Chris, elle n’a pas passé plus de neuf mois d’affilé sans être enceinte. L’alimentation de toute leur troupe ne coûte pas moins de 1.200 dollars par mois. Le couple possède un van de 15 places et comptent l’exploiter presque au maximum : "Nous voulons avoir plus d’enfants (…) Peut-être même 14", ont-ils déclaré au Sun.



La grande famille partage des photos de son quotidien sur son compte Instagram @littlehouseinthehighdesert. À l’occasion de la fête des mères, Courtney a posé au milieu de sa progéniture au grand complet. Elle écrit en commentaire : "Eux : Qu’est-ce que tu as eu pour la fête des mères ? Moi : J’ai déjà TOUT".