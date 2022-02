Cette orque poursuit un bateau de pêche pour le plus grand plaisir des ses occupants (vidéo)

C'est une vidéo assez inattendue que des touristes partis pêcher en mer ont réussi à filmer dans le golfe de la Californie au large de l'État mexicain de Sinaloa le 20 février. Alors que leur bateau file à toute allure, un épaulard se met à suivre quelques secondes leur embarcation, multipliant les sauts dans l'eau. Les touristes qui profitaient d'un voyage de pêche se mettent alors à hurler d'excitation devant ce géant des mers lancé à leurs poursuites.

Cette séquence a été filmée et partagée par Beatriz Acevedo Tachna le lendemain sur Twitter, où elle a accumulé plus de 344. 000 vues et a été retweetée des milliers de fois.

Les médias locaux ont partagé ces images en début de semaine et les commentent en expliquant que les observations d'épaulards sont devenues plus fréquentes ces dernières années alors qu'ils migrent vers les eaux mexicaines en hiver à la recherche d'un environnement plus chaud pour se reproduire avant de retourner dans les eaux glacées du Pacifique Nord.