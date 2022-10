Cette soirée entre filles finit en beauté: elles se souviendront de ce tour en trottinette électrique (vidéo)

Si vous n'avez jamais roulé à trottinette, commencer cette prouesse après une soirée entre filles n'est peut-être pas la meilleure idée... Jenni Morley, 31 ans, et sa meilleure depuis 25 ans, faisaient la fête à Nottingham avec quatre autres amis il y a deux semaines.

Après avoir partagé un repas, les jeunes femmes ont décidé de poursuivre la fête ailleurs. Un passant leur a alors proposé de conduire sa trottinette électrique... Une offre que Jenni et son amie n'ont pas voulu refuser.

Jenni Morley et son amie ont grimpé avec enthousiasme sur le deux-roues et se sont joyeusement promenées dans le centre-ville, mais les deux comparses ont terminé leur course à terre, le scooter percutant un mur en briques... Dans des éclats de rire, les amies se sont retrouvées couchées l'une sur l'autre. Heureusement, elles sont indemnes.

Après avoir publié la vidéo sur les réseaux sociaux, il y a deux semaines, les images filmées par leur amie Katie ont attiré plus de 5,3 millions de vues et plus de 23 000 likes et commentaires.

Jenni, de Nottingham, a déclaré dans le Daily Mail: "Nous rions toujours tellement à chaque fois que nous nous réunissons".