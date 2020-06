Kate Hinds a proposé une petite devinette à ses abonnées du réseau social Twitter. Elle a posté une photo de sa bibliothèque et leur a demandé de retrouver son chat, un peu caché, il faut l'admettre. Observez bien ce cliché. Et vous, pouvez-vous retrouver l'animal, parmi ses livres, ses plantes et ses souvenirs ramenés de partout dans le monde?





Voici la réponse à votre question. Seules ses pattes blanches sont visibles. Il est caché derrière la télévision.