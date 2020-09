Chrissy Teigen révèle accidentellement le sexe de son futur bébé

Ce jeudi, Chrissy Teigen, enceinte de son 3ème enfant, rendait visite à son obstétricien pour une visite de routine. L'ex top-modèle a décidé de partager ce moment avec ses fans et d'expliquer qu'elle avait quelques problèmes lors de cette grossesse. Mais en l'écoutant attentivement, les fans n'ont pas pu s'empêcher de remarquer qu'elle faisait une grande révélation: le sexe de son futur bébé.

La star, très à l'aise, à commencer a raconter qu'elle avait eu des problèmes avec son placenta lors de ses grossesses précédentes. "Mon placenta est nul. Ça a toujours été un peu le point faible de mes grossesses. Avec Miles, mon placenta a arrêté de le nourrir. Je lui volais toute la nourriture que je mangeais parce que je devenais énorme mais lui. Il a dû sortir plus tôt tôt et Luna aussi. J'ai été provoquée les deux fois. Ici, le bébé est vraiment, vraiment en bonne santé et il est grand!"

Et oui, et c'est dans ces trois derniers mots, à première vue anodins, que la top-modèle a laissé glisser le sexe de son futur bébé. Il, Chrissy Teigen et John Legend attendent un garçon.

Se rendant compte de sa bourde, Chrissy Teigen a placé sa main sur sa bouche en disant qu'elle était stupide. Avant de continuer son récit...