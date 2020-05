Coronavirus: la technique d'Iris Mittenaere pour ne pas toucher des boutons d'ascenseur ne plait pas à tout le monde (vidéo)

Iris Mittenaere vient de partager une technique particulière pour ne pas toucher les boutons d'un ascenseur pour ne pas risquer d'y attraper le coronavirus.

L'ancienne Miss France habite dans un appartement parisien, où elle est confinée avec son compagnon Dieg El Glaoui. Dans une story Instagram, elle dévoile comment elle pousse sur les boutons de l'ascenseur de son immeuble, sans les toucher!

La jeune femme prend l'une de ses chaussures et à l'aide du talon aiguille de celle-ci, pousse sur son étage.

Si cette technique a fait rire certains, d'autres ne l'ont pas trouvée très maline. Si utiliser un talon la protège, qu'en est-il des personnes derrière-elle, qui devront pousser sur un bouton infecté par une chaussure ayant traîné par terre en rue? Iris Mittenaere a donc dû prendre la peine de se justifier. "Je précise que mes chaussures sont neuves. Et donc bien plus propres que les boutons et que ce que mes doigts pourraient mettre :)"

Un message qui n'a pas convaincu tout le monde, car une astuce plus simple serait de pousser sur le bouton avec des clés!