Il dépense 100.000 dollars pour avoir les mêmes fesses que Kim Kardashian (vidéo)

Cory Hall a dépensé 100 000 dollars pour obtenir le corps de ses rêves. L'an dernier, le jeune homme de 27 ans qui vit à Los Angeles a subi son premier Brazilian Butt Lift (BBL) pour ressembler à son idole Kim Kardashian. Lors de cette procédure, les médecins prélèvent de la graisse ailleurs dans le corps pour rendre les fesses plus rondes.

Depuis, l'homme surnommé "Ken Kardashian" a eu recours au remplissage des lèvres, des joues, mais aussi une opération de la mâchoire et des injections de Botox. Il va aussi régulièrement à la salle de sport, s'entraînant pratiquement tous les jours pour sculpter ses bras, ses jambes, sa poitrine et ses abdominaux.



Grand amateur de mode, Cory a une garde-robe qui regorge de marques de créateurs. Il adore les pièces vintage et décrit son style comme "flashy et classe". Sur les réseaux sociaux, où il compte plus de 80 000 abonnés, Cory est très ouvert sur ses opérations.



"Je suis qui je suis, et je me fiche de ce que les gens disent".



