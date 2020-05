Covid-19 oblige, ce prêtre bénit ses fidèles à distance avec un pistolet à eau (photos)

(c) FAcebook

Cette image filmée aux abords d'une église catholique américaine fait le tour du monde. On y voit un prêtre équipé d'une visière procéder à la bénédiction de ses paroissiens.... à l'aide d'un pistolet à eau, de manière à garder la distanciation sociale en vigueur dans plusieurs régions du monde à cause de la propagation du coronavirus.

Cette manière de faire, certes osée, a été photographiée à plusieurs reprises par les fidèles de la paroisse de Sainte Ambroise de Détroit, présents ce dimanche.

Aux Etats-Unis, beaucoup de célébrations religieuses sont données et suivies le dimanche soit via visioconférence, soit via drive-in.

Ce n'était pas la première fois que le curé de la paroisse de Sainte Ambroise procédait de la sorte. Déjà lors de la messe de Pâques, le prêtre était équipé d'un pistolet à eau, peut-on constater sur le profil Facebook de la paroisse.