Crème glacée au ketchup, à la mayonnaise, ou encore aux haricots tomatés: cette boutique de Londres propose des goûts plutôt insolites

L'été, on aime tous se rafraichir avec une bonne glace, et tester de nouvelles saveurs. Les amateurs de goûts plus osés seront servis s'il se rendent dans un concept store de Londres ouvert depuis e 9 juillet. Il propose en effet des saveurs pour le moins originales : ketchup, mayonnaise, ou encore haricots tomatés, dont les Anglais raffolent au petit déjeuner.

C'est une créatrice de mode, Anya Hindmarch, qui est à l'origine de ce concept. Certaines saveurs plus sucrées sont également proposées : glace au thé ou encore aux céréales.

Le succès est au rendez-vous puisque chaque jour, les Anglais et touristes font la file devant le concept store pour y goûter. Ils ont jusqu'au 28 août pour le faire.