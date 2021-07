Cristina Cordula adopte le look "Plastic Bertrand": les internautes ne valident PAS DU TOUT (photos)

"Oula, c'est un fashion faux pas ça", "halloween en avance", "ça va pas du tout ma chérie, c'est la cacophonie", "On dirait Lisbeth dans Millenium"... Les commentaires pleuvent sur le compte Instagram de Cristina Cordula, depuis qu'elle s'est présentée à ses fans dans une tenue pour le moins inhabituelle, et qui pour beaucoup, ne passe pas!

Peut mieux faire

"In the mood for Glam Rock", dit l'animatrice des "Reines du shopping", en légende de deux clichés. Sur le premier, on peut la voir porter un boa orange vif sur un blazer noir, avec des cuissardes aux pieds. Son maquillage et sa coiffure font aussi beaucoup parler d'eux! Telle une rock star des années 80, Cristina ose le gel, la crête et les yeux peinturlurés en noir.

"Cristina sans sourire???"

Sur une seconde photo, la pro du relooking surprend encore plus ses fans, puisqu'elle prend la pose en ne souriant pas le moins du monde. Connue pour sa bonne humeur débordante et communicative, Cristina Cordula a su faire réagir ses fans. Heureusement, rassurés, ils ont vite compris qu'il s'agissait là d'un costume pour une soirée déguisée... Même si pour l'occasion, certains de ses followers trouvent qu'elle aurait pu choisir une autre tenue! Difficile, d'être la reine du conseil mode!