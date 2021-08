Cristina Cordula se dévoile au naturel et passe un message fort: ses fans sont SUBJUGUÉS (photo)

Adepte des mises en beauté, Cristina Cordula se montre rarement sans maquillage, même si elle n'est pas du genre à en abuser. Ce 17 août, la présentatrice des Reines du shopping a partagé une photo d'elle au naturel, tout en passant un message à ses abonnés.

"C’est en restant authentiques qu'on trouvera notre bonheur"

"La semaine dernière je vous ai partagé une citation d'Aristote qui m’a beaucoup plu. Il disait que “Le bonheur dépend de nous-mêmes”. C’est tellement vrai. Pour être heureux, il faut se concentrer sur notre vie, nos objectifs et persévérer", dit-elle, avant de mettre en garde son public contre les dérives des réseaux sociaux. "Alors qu’avec les réseaux sociaux, on a tendance à regarder ce que font les autres et à nous comparer à eux.. Et ça, c’est très dangereux les filles ! Dans mon livre Be yourself, je le dis : soyez vous-mêmes. Vous pouvez bien sûr vous inspirer, regarder ce que les autres font pour nourrir vos idées, mais ne vous comparez pas à eux. Nous sommes tous et toutes uniques et c’est en restant authentiques et en persévérant qu’on trouvera notre bonheur."

"Chacun est spécial à sa manière"

Rayonnante, l'animatrice de 56 ans est très applaudie dans les commentaires de sa publication, tant pour sa beauté que pour le message qu'elle partage. "Il y a rien de mieux que d'être soi-même. Tu es magnifique", dit une internaute. "Belle!!!", a commenté Sylvie Tellier. "Tout à fait vrai à force de vouloir ressembler aux autres on ne ressemble plus à rien", ajoute aussi une autre fan. "Je suis entièrement d’accord ! On est toutes uniques et l’unicité ça s’entretient !", a aussi lancé une autre.