Cyril Hanouna, choqué que les chaînes publiques soient payées... par l’Etat

Dans son émission "Touche pas à mon poste ", l’animateur Cyril Hanouna s’est indigné des sommes que touchent France Télévisions et Radio France. De quoi agacer les journalistes de ces chaînes publiques françaises…

Connu pour ses nombreux coups de gueules et frasques, Cyril Hanouna s’est donc trouvé une nouvelle cible hier soir: les chaînes publiques. "Tous les ans, nous, on donne à France Télévisions et Radio France, 4 milliards. Et ça, c’est sans les pubs" s’exclame Cyril Hanouna, grand patron de l’émission "Touche pas à mon poste".

Avec ses chroniqueurs, ils se sont tous, chacun leur tour, indignés de cette somme astronomique. "Avec cet argent on peut financer l’hôpital publique, augmenter les enseignants…", "Qu’Elise Lucet fasse un vrai audit sur Cash Investigation de sa chaîne!", "Comment cet argent est utilisé?", se sont exclamés les collègues de Cyril Hanouna sur le plateau. Et cela n’a pas manqué de faire parler sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter.

"Il a commencé sur France 4"

Différents journalistes du service public se sont indignés de ces réflexions. Sur le réseau social, personne n’a hésité à remettre à sa place Cyril Hanouna.

D’autres pointent les contradictions de Cyril Hanouna, dont l’émission a fait ses débuts sur… France 4.

En effet, Cyril Hanouna a travaillé pendant 5 ans pour France Télévisions. Il a même lancé son émission à succès sur le service public. Sa remarque passe mal pour certains de ses anciens collègues.

Une guéguerre public/privé

Les relations ne sont pas franchement au beau fixe entre Cyril Hanouna et le service public. Et pour cause: son émission a déjà été épinglée de nombreuses fois par l’Arcom (ex-CSA). La dernière fois en date, son altercation avec Louis Boyard, député LFI. Cyril Hanouna avait insulté le politicien, qui avait critiqué Vincent Bolloré, patron de la multinationale qui détient C8. Cyril Hanouna avait donc pris la défense de son protecteur, en signifiant au député qu’il "crachait dans la soupe". Louis Boyard était avant chroniqueur à TPMP. Mais aujourd’hui, la situation semble se retourner contre Cyril Hanouna…