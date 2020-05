Matthieu Delormeau quitte subitement l'émission de Cyril Hanouna: que s'est-il passé? (vidéo)

Jeudi, l'émission par visioconférence Ce soir chez Baba a été perturbée par le départ de Matthieu Delormeau. Le chroniqueur est parti brusquement sans en donner la raison pendant que Jean-Luc Lahaye, invité du jour, parlait. Ce moment a créé l'inquiétude au sein de l'équipe.



La raison de son départ a été révélée par son patron... Durant l'émission, Matthieu Delormeau se mouchait régulièrement. Cyril Hanouna lui a donc conseillé de se déconnecter. Baba a pris des nouvelles du journaliste un peu plus tard.

"Matthieu, j’avais bien senti, il vient de m’envoyer un petit sms. Mathieu a de la fièvre, c’est ce qu’il m’a dit. Il transpire, il a une petite crève", a expliqué Cyril Hanouna. "On espère que Matthieu va aller mieux. On lui fait de gros bisous à mon Matthieu d’amour, c'est vrai que je l’ai entendu. Je le voyais, il reniflait, il n’était pas bien (...) On lui fait de gros bisous et quelqu’un va lui déposer des antibiotiques devant chez lui. Je crois qu’il a eu un médecin", a ajouté Hanouna.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

---



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

---