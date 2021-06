Dans sa demeure hollywoodienne, le mannequin britannique Cara Delevingne possède un tunnel représentant un vagin

(c)Architectural Design on YOUTUBE

Le mannequin britannique Cara Delevingne a ouvert les portes de sa maison de Los Angeles au célèbre magazine Architectural Digest. La jeune femme de 28 ans a permis au spécialiste de l'architecture de réaliser une visite guidée de son manoir étonnant inspiré du conte d'Alice aux pays des merveilles.

L'actrice de Suicide Squad a accueilli des caméras dans sa "maison de jeux pour adultes" et a révélé que sa maison comprend un "palais rose" avec une balançoire et une barre de pool dancing, ainsi qu'un passage secret qui représente un vagin.

Le mannequin de 28 ans a montré ces caractéristiques uniques dans une vidéo tournée pour le magazine Architectural Digest mise en ligne sur YouTube, guidant les téléspectateurs à travers sa propre demeure entièrement rénovée.

Cette maison comprend beaucoup de couleurs, et de motifs différents, du papier peint Gucci et l'attraction principale est en effet ce tunnel vaginal, que le magazine décrit comme "un passage secret caché derrière un miroir peint, qui mène du salon à une chambre adjacente avec lits superposés".

"Caché derrière une porte en miroir dans le salon, le tunnel a un coussin rose à l'intérieur de la porte et des rideaux roses presque fermés de chaque côté. Entre le tissu se trouvent des plumes roses plus foncées, ainsi qu'une boule blanche suspendue censée représenter le clitoris", détaille le magazine.

"On pénètre dans le soi-disant canal de renaissance à travers une sculpture molle vulvaire, puis on rampe hors d'une porte ronde de machine à laver suggérant un rectum", lit-on dans l'article consacré à cette maison étonnante.

Ce tunnel est l'élément central de la maison de la jeune Britannique comme elle l'explique: "Je viens ici pour réfléchir, je viens ici pour créer. Je me sens inspiré dans mon tunnel vaginal."

Pour se détendre, la jeune femme plonge souvent dans une pièce rouge et blanche transformée en piscine à balles... "Et tout de suite, vous vous sentez plus détendue", conclut la jeune femme.