De gothique extrême à mannequin Instagram, l'INCROYABLE relooking d'Aryn: "Comment va réagir mon petit ami?" (vidéo)

Une jeune femme gothique qui s'habille de manière alternative depuis qu'elle est adolescente a subi une transformation qui la met complètement hors de sa zone de confort. Il y a quelques mois, Aryn, plus connue en ligne sous le nom de Vampryn, a demandé l'aide de l'influenceuse et maquilleuse Melanie Viger pour la relooker en modèle Instagram. Elle a dévoilé son nouveau look glamour à son petit ami et à sa sœur. Sans grande surprise, ca a été un choc pour ses proches.

Retrouvez l'extrait à la 4ème minute de vidéo:



