Décès d'Elizabeth II: l'énorme gaffe de cette candidate de téléréalité qui confond la reine avec... Brigitte Macron (photo)

Depuis l'annonce de sa mort ce jeudi en fin de journée, les hommages pleuvent partout dans le monde. Mais un se démarque tout particulièrement... Celui d'Océane El Himer, candidate de téléréalité, qui a confondu la reine Elizabeth II avec Brigitte Macron.

Les hommages pleuvent depuis l'annonce de sa mort ce jeudi soir. Sur les réseaux sociaux, les messages se sont succédés. Kate Middleton et William ont été parmi les premiers à faire un adieu virtuel à la reine, par le biais d'un post mis en ligne sur Instagram. Ils ont été suivis de près par Emmanuel Macron, qui a rendu hommage à une "amie de la France".

Sur Instagram, les célébrités se sont donnés rendez-vous pour saluer la mémoire de celle que l'on surnommait Lilibet. Parmi elles, Océane El Himer, candidate de télé-réalité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son hommage sortait du lot...

Je pensais que c'était réel

En voulant adresser un message en mémoire de la Souveraine, à l'instar de Jessica Thivenin ou encore Capucine Anav, Océane El Himer a commis l'irréparable en confondant la reine avec... la première dame de France, Brigitte Macron. Une bourde qui a très vite été reprise par plusieurs comptes sur les réseaux sociaux.

Quelques minutes plus tard, Océane El Himer a réalisé son erreur, et, essayant de rectifier le tir, a partagé une photo dans sa Story Instagram : "En aucun cas je ne voulais faire de l'auto-dérision ou une comparaison. J'étais sur Instagram et je suis tombée sur la première story d'@audrens_dimitri, du coup, j'ai reposté direct, sans savoir que c'était de l'auto-dérision, je pensais que c'était réel", a-t-elle commencé pour tenter de justifier cet bourde irréparable.

"Toutes mes excuses à Madame Brigitte Macron. Quand j'ai su que ce n'était pas une bonne information, j'ai aussitôt effacé. À bon entendeur", a-t-elle conclu.