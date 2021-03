INHABITUEL: des dauphins filmés dans la lagune de Venise (vidéo)

(c)CERT - Cetacean strandings Emergency Response Team on Facebook

Ces superbes vidéos ont été publiées par le compte Facebook "CERT - Cetacean strandings Emergency Response Team", une équipe d’intervention d’urgence en cas d’échouement de cétacés". On y voit deux dauphins nager dans la lagune de Venise.

"Après une analyse attentive des images haute définition, on peut supposer que les deux spécimens repérés hier dans le Grand Canal appartenaient à l'espèce Stenella striata (Stenella coeruleoalba).

Une espèce inhabituelle à ces latitudes et bathymétries, qui préfère en effet l'eau profonde où elle vit dans des groupes nombreux. Cet épisode préoccupe les chercheurs qui, grâce à la collaboration des forces de l'ordre et des citoyens, continueront à surveiller la zone."

Cette présence inhabituelle au milieu des bâtiments de Venise pose question.