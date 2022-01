Des femmes qui se transforment en vaches: cette pub qui fait scandale en Corée du Sud (vidéo)

La plus grande marque de produits laitiers de Corée du Sud souhaitait faire la promotion de ses produits avec une publicité dans laquelle des femmes deviennent des vaches. La campagne a suscité un tollé et l’entreprise a présenté ses excuses.

Seoul Milk n’a pas vu venir la polémique que pouvait susciter sa dernière publicité. Celle-ci montre un homme en train de filmer secrètement un groupe de femmes dans un champ, qui se transforment plus tard en vaches.

"Nous avons enfin réussi à les capter à la caméra", explique une voix off masculine. Un groupe de personnes, dont les plus visibles sont des femmes, boivent dans un ruisseau et font du yoga. Lorsque l'homme à la caméra marche accidentellement sur une brindille, cela les fait sursauter et elles se transforment soudainement en vaches. La voix off vante alors un lait 100% biologique de Séoul.

De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer le sexisme de cette publicité, relate la BBC, qui a provoqué un "débat national". En outre, certains ont comparé le comportement du personnage masculin de cette publicité au "molka", c’est-à-dire la pratique illégale de filmer secrètement des personnes — forme de voyeurisme pratiquée en Corée du Sud.

"Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui se sont sentis mal à l'aise avec cette publicité", a déclaré la société mère de Seoul Milk, Seoul Dairy Cooperative, dans des excuses publiées en ligne. L’entreprise précise qu’elle prend cette "affaire très au sérieux" et procédera à "un examen interne" pour éviter que des "incidents similaires ne se reproduisent".