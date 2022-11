Des militantes écolos s’attaquent aux célèbres soupes Campbell d’Andy Warhol exposées en Australie

Après Van Gogh, Goya ou encore Claude Monet, voici venu le tour d’Andy Warhol d’être la cible d’attaques de militants écolos. Ce mercredi 9 novembre, des pro-climats ont en effet apposé leurs mains pleines de colle sur les tableaux qui composent l’œuvre Campbell’s Soup d’Andy Warhol. Heureusement, les soupes sont protégées par une vitre et la sécurité est intervenue pour empêcher les deux femmes de trop endommager les œuvres à temps. Cette pièce qui est l’une des plus connues du roi du Pop Art est exposée en Australie, dans la National Gallery de Canberra.

Pendant leur action, les militants ont indiqué avoir choisi symboliquement cette œuvre d’Andy Warhol qui critiquait à l’époque le danger du capitalisme. "Andy Warhol a dépeint le consumérisme devenu fou dans sa série emblématique. Et maintenant, le capitalisme est devenu fou", a décrit Bonnie Cassen, manifestante dans un communiqué. "Des familles doivent aujourd'hui choisir entre (acheter) des médicaments ou de la nourriture pour leurs enfants tandis que les compagnies pétrolières enregistrent des bénéfices records", poursuit cette communication.

Contre les énergies fossiles

C'est le groupe "Stop Fossil Subsidies Australia" qui sont à l'origine de cet acte de vandalisme ciblé. Il critique le recours aux énergies fossiles.

Les activistes ont souligné les échecs du gouvernement de Canberra à mettre fin aux subventions des contribuables au secteur des énergies fossiles. Une analyse publiée cette année par l'Institut d'Australie, un think tank indépendant, a mis en évidence que le pays a versé plus de 11 milliards de dollars australiens (7,1 milliards d'euros) de subventions aux énergies fossiles en 2021 et 2022. "Notre gouvernement doit arrêter de subventionner l'industrie des combustibles fossiles", a fustigé Bonnie Cassen.