Des orques attaquent un bateau au large de Gibraltar: "C’est terrifiant !"

Martin Evans et Nathan Jones ont eu une belle frayeur sur leur bateau au large de Gibraltar. Alors qu’ils naviguaient, un groupe d’une trentaine d’orques de 7 mètres de long les a encerclés.

Martin Evans a filmé la scène qui dure de longues minutes et a ensuite commenté la vidéo. Il explique notamment que l’attitude des orques est nettement plus agressive que celles de dauphins qui viennent jouer avec les bateaux. Pendant près de deux heures, les mammifères ont suivi l’embarcation et donné des coups dans la coque. "C'est terrifiant! Je ne sais pas si ce sont leurs dents..."

Martin Evans raconte également qu’un orque a arraché une partie du gouvernail et est parti avec. "Vous voyez : la barre du gouvernail va dans tous les sens."

Selon le capitaine, cette attitude des orques est possiblement due au fait que le bateau se trouvait dans une zone avec des jeunes épaulards et que le groupe ait voulu les protéger. Autre possibilité : les réserves de poissons diminuent dans la région et les orques peuvent prendre les hommes comme des concurrents qui volent leur nourriture.