Un automobiliste percute un lampadaire: sa voiture de sport coupée en deux (vidéo)

Le conducteur d'une voiture de sport de luxe et son passager frôlé la mort ce samedi 22 janvier 2022 à Hong Kong. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui quasiment envolé vers une bordure séparant la route de la piste cyclable. Le véhicule s’est encastré dans un lampadaire, qui l’a quasiment coupé en deux.

Au vu des dégâts sur la voiture, les deux hommes l’ont échappé bel. Le conducteur, 42 ans, et le passager, 28 ans, souffrent de douleurs au cou et à la poitrine. Ils ont été transportés en ambulance à l'hôpital Alice Ho Miu Ling Nethersole. La police a indiqué qu’ils n’étaient pas sous l’emprise de l’alcool et que l’accident faisait l’objet d’une enquête.