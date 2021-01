Barron Trump "oublié" à la Maison Blanche comme dans le film "Maman, j'ai raté l'avion"? Les twittos s'emballent

Mais où est Barron Trump, le fils de Melania et de Donald? C'est la question que de nombreux observateurs se sont posés alors que ses frères et sœurs plus âgés s'étaient tous réunis pour écouter le discours d'adieu de Donald Trump avant son départ de Washington.

L'adolescent de 14 ans, qui est le seul enfant de Melania Trump, aurait volé sur Air Force One avec ses parents en Floride. Cependant, il n'a pas souhaité écouter le discours de son père aux côtés de ses frères et soeurs.

Selon le magazine People, Barron n'a pas non plus été vu en train de quitter la Maison Blanche avec ses parents plus tôt mercredi matin lorsqu'ils se sont rendus à la base Andrews pour embarquer dans Air Force One.

On ne sait pas où se trouvait Barron, mais son absence a provoqué une frénésie sur Twitter, certains utilisateurs le comparant au personnage principal de Home Alone, Kevin McCallister, "oublié" à la maison... Sauf qu'ici, il s'agit de la prestigieuse Maison Blanche.