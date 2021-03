Donald Trump se moque de la chute de Joe Biden… et ce n'est pas le seul: les internautes s'en donnent à cœur joie (photos)

Joe Biden a trébuché à deux reprises en montant dans Air Force One ce vendredi. Donald Trump et de nombreux internautes n'ont pas pu s'empêcher de se moquer de cette chute.

Le président américain Joe Biden a trébuché à deux reprises vendredi en montant dans Air Force One avant de s'envoler pour Atlanta. Arrivé à mi-parcours sur l'escalier menant à la porte de l'avion présidentiel, il est tombé sur son genou et s'est rattrapé in extremis grâce à sa main droite sur la rampe métallique.

Visiblement amusé par la situation, Donald Trump a fait un montage vidéo dans lequel on le voit frapper sur une balle de golf… qui atterrit à l'arrière de la tête de Joe Biden, le faisant chuter. "Ce n'était pas le vent les amis", écrit-il en commentaire.

Ce n'est pas le seul à avoir détourné la chute de Joe Biden. D'autres ont aussi fait preuve d'ingéniosité.

---

---

----

---

---

---

---