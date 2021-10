Drôle: il fait semblant d’être possédé, la réaction de sa copine l'éjecte hors du lit (vidéo)

Un homme a voulu faire une blague à sa copine en faisant semblant d’être possédé. Sa réaction est drôle : effrayée, elle le frappe et l’éjecte du lit.

Surélevé grâce à un tabouret caché sous la couverture, un homme a voulu surprendre sa copine en faisant croire qu’il était possédé.

L’effet de lévitation et les gémissements produits par ce dernier ont eu l’effet escompté. La jeune femme a été réveillée et immédiatement effrayée. Elle a commencé à le frapper en criant et en lui lançant des coussins… à tel point qu’il est tombé du lit.