Elle DÉVALE une montagne et laisse un commentaire hilarant sur un legging indestructible (photos)

L'avis hilarant de Cory, une cliente d'une célèbre entreprise de commerce en ligne sur un legging, amuse beaucoup les internautes. Un legging pparemment indestructible selon elle. Un cliché montre Cory, la personne qui le porte, en train de dévaler une montagne sans les déchirer.



Cory a publié l'avis en juillet 2020, mais ce moment amusant a été découvert sur Twitter la semaine dernière, où il a recueilli plus de 400 000 likes. L'utilisatrice de Twitter qui a posté la critique a écrit: "Je pense à ça deux fois par semaine."

Dans la critique cinq étoiles de Cory, elle a dit : "Commandez-le tout de suite", ajoutant qu'elle allait "commander à nouveau le pantalon dans toutes les couleurs". Elle a ensuite partagé deux photos d'elle-même dévalant une montagne en portant un legging violet, qui est resté indemne.



"Mon legging ne se s'est pas déchiré, même pas un peu, et je suis restée coincée sur des rochers et des arbres", a-t-elle écrit.



Un utilisateur a tweeté : "J'espère vraiment que la société lui a donné des leggings gratuits à vie pour ce genre d'approbation solide. Comment ne pas être convaincu quand on lit ça ?".