Elle écrit des romans sur les crimes passionnels et se retrouve accusée d’avoir… tué son mari!

L’arroseur arrosé? Aux États-Unis se déroule en ce moment un drôle de procès. Nancy Crampton-Brophy, auteure de romans noirs et romantiques en même temps, est entendue pour la justice, accusée d’avoir tué son propre mari.

Et le moins qu’on puisse dire c’est que son gagne-pain pourrait bien se retourner contre elle puisque dans ses romans, on trouve très souvent… Des femmes qui veulent se débarrasser de leur mari. Et ce n’est pas fini: Nancy Crampton-Brophy a également un blog sur lequel elle a récemment posté une publication au nom équivoque: "Comment tuer son mari".

Interrogée sur ce drôle de post qui ressemble bien à la recette parfaite du meurtre, elle a dû se défendre devant la Cour: "En tant qu'auteure de nouvelles romantiques à suspense, je prends beaucoup de temps pour réfléchir à un meurtre, à ses conséquences, aux procédures policières", a-t-elle indiqué pendant son audience.

Le procès va durer plusieurs semaines. Ses écrits ne devraient pas être retenus comme pièce à conviction mais son mécanisme de pensée semble déjà tout tracé pour la justice: l’écrivaine aurait tué son mari avec une arme à feu pour toucher son assurance vie de 1,5 millions de dollars. L’objet de son prochain roman?