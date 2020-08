Elle empoche 5000 dollars par mois grâce à ses pieds (vidéo)

Sativa, alias toe daddy, gagne sa vie grâce à une partie de son corps. L’ Américaine de 23 ans touche 5000 dollars par mois en publiant des photos et vidéos de ses pieds. Elle a été la première étonnée lorsqu’elle a vu le nombre de "like" obtenu suite à sa première publication en 2016. Ce jour-là, Sativa, complexée depuis toujours par ses pieds, avait fait une pédicure en institut pour la première fois de sa vie. Fière du résultat, elle avait partagé la photo sur les réseaux sociaux.



Sativa a rapidement vu que ses orteils pouvaient lui rapporter de l’argent grâce aux fétichistes des pieds. Depuis, elle immortalise ses pieds sous toutes les formes et publie les images sur un site internet dédié à ses petons. "80% de mes abonnés sont des hommes et 20% sont des femmes", explique Sativa.



Son business rapporte tellement qu’elle engage d’autres filles pour enrichir son site avec des nouvelles photos de pieds. "J’ai 8 ou 9 filles sur mon site. Elles posent régulièrement pour moi", confie-t-elle.



L’Américaine précise qu’elle ne le fait pas uniquement pour l’argent. "Je suis contente d’aider ces gens à accepter qui ils sont vraiment. Il faut s’accepter et être soi", dit-elle.

Cody, son compagnon, ne voit aucun problème à cette activité, bien au contraire. Ce dernier est jaloux de ne pas pouvoir gagner de l’argent avec les siens.