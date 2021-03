Ce son que "seuls les moins de 25 ans peuvent entendre": ce test fait FUREUR sur Tiktok (vidéo)

Malheureusement, en vieillissant, nous perdons certaines des capacités que nous avions lorsque nous étions jeunes, l'ouïe peut en faire partie. Un défi a refait surface sur les réseaux sociaux : ce dernier prétend démontrer que seules les personnes de moins de 25 ans peuvent entendre un certain son, relate le site Metro.



Selon cette théorie, les personnes plus âgées ne devraient pas être en mesure d'entendre ce que l'on appelle "mosquito tone", ou un son de 17,4 kHz. Maylinn Storbakken, 32 ans, et sa nièce de 17 ans, Carmen Elisabeth Bakklund, ont décidé de tester cette théorie et ont publié les résultats sur TikTok.



La vidéo diffuse ensuite le fameux son et Carmen semble être assez mal à l'aise, tandis que Maylinn ne semble pas être dérangée. Ce test est loin d’être une science parfaite. Beaucoup d'entre vous, âgés de plus de 25 ans, l'entendent parfaitement, tandis que d'autres, plus jeunes, n'entendent rien du tout. Cependant, presque toutes les personnes de moins de 20 ans sont capables de l'entendre assez clairement.