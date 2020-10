Elle vient d'apprendre qu'elle est embauchée: sa réaction géniale a été vue des millions de fois (vidéo)

Après avoir décroché un job dans un restaurant, Kayallah a manifesté sa joie sur le parking, à sa manière : une petite danse pleine peps ! Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la patronne de l'établissement verrait la scène sur les images de vidéosurveillance.



Quelques heures plus tard, Kayallah s'est rendu compte que sa danse était en train de faire le buzz sur Twitter. Ce qui l'a encore rendue plus heureuse qu'elle ne l'était déjà. Après avoir reçu de nombreux messages de félicitation pour son nouveau travail, la jeune femme, très touchée, a adressé plusieurs tweets de remerciements.



Kayallah a été contactée par les médias locaux pour revenir sur le succès inattendu de sa danse et sa belle histoire. Elle a également posé aux côtés de la femme qui l'a embauchée. "Mon premier jour était tellement fun !", se réjouit-elle.