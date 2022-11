Elon Musk a perdu plus de 100 milliards de dollars cette année

La fortune d'Elon Musk, le patron de Twitter, SpaceX et Tesla, a été réduite de plus de 100 milliards de dollars cette année. Elle est maintenant à son niveau le plus bas depuis deux ans, selon les calculs de l'agence de presse financière Bloomberg. L'Américain reste néanmoins l'homme le plus riche du monde, avec une fortune de 169,8 milliards de dollars.

Pour la seule journée de lundi, Elon Musk a perdu 8,6 milliards de dollars, en raison de la chute du cours de l'action Tesla. Depuis le début de l'année, la perte s'élève à 100,5 milliards de dollars, selon les calculs de Bloomberg. Cela constitue aussi la plus grande perte de tous les milliardaires répertoriés par l'agence de presse.

À son apogée, il y a plus d'un an, le fantasque patron possédait une somme estimée à 340 milliards de dollars. Le cours de l'action du constructeur automobile Tesla était lundi à son plus bas niveau depuis novembre 2020. L'entreprise souffre de la hausse des coûts et de problèmes d'approvisionnement et a récemment dû rappeler des centaines de milliers de voitures en raison d'un défaut technique.

La politique du zéro-covid en Chine, le plus grand marché de Tesla en dehors des États-Unis, est également source d'inquiétude.

Les investisseurs craignent en outre l'attention que le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars exige d'Elon Musk. Depuis qu'il a racheté le réseau social, six membres du personnel sur dix sont déjà partis.