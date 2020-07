Emmanuel Macron débarque sur TiK ToK: sa première vidéo laisse perplexe des milliers de jeunes (vidéo)

Emmanuel Macron s'est inscrit ce 7 juillet sur Tik Tok, le réseau social préféré des 15-25 ans. En costard et cravate, le président français est filmé à l'extérieur dans une première vidéo adressée aux jeunes. Il félicite les bacheliers pour l'année écoulée et les efforts fournis malgré la crise du coronavirus.

"Votre génération a devant elle un monde à inventer. Je ferai tout pour que ce monde soit meilleur. Mais ça n'est pas moi qui déciderai de cet avenir, ça sera vous. Alors aujourd'hui, profitez, fêtez le baccalauréat, et après... Bon courage."

Sur Tik Tok, on danse, on joue avec des effets spéciaux, on colle de la musique,... Emmanuel Macron n'a malheureusement rien fait de tout ça. Les jeunes ne sont pas dupes, même si le président français comptait déjà 340.000 abonnés 12 heures après son inscription.