En Colombie, un street-artiste peint une fresque avec... du sang humain (photos)

Il s'appelle Julian Castillo et il est artiste en Colombie. Ce mercredi 23 mars, il a réalisé une fresque murale dans un quartier populaire de la ville colombienne de Cali. Une fresque représentant le visage de El Residente (René Perez), un rappeur colombien militant, défenseur des droits à d'éducation et promoteur de la paix, figure sociale du pays et symbole de campagnes UNICEF et Amnesty International dans le pays.

Engagé lui aussi, Julian Castilla n'a pas choisi ce visage par hasard, tout comme son matériel artistique. C'est en effet avec du sang humain de personnes volontaires que sa fresque a été peinte. Le sang a été dilué avec un pigment pour ne pas rouiller et pour rester sur le mur.

L'objectif de son travail est d'éveiller les consciences pour que "plus aucun sang ne soit versé en Colombie à cause des guerres".