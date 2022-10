En France, un homme se retrouve enfermé dans une église et ressort complètement ivre après avoir bu du vin de messe

L’histoire se déroule en Meurthe-et-Moselle, en France, dans l’église Saint-Pierre de Nancy. Là, Paul (c’est ainsi que nous l’appellerons) se rend à la messe de ce dimanche 2 octobre. Selon ses dires, l’homme s’est rendu à la messe dans l’intention de se confesser et de prier et non de détourner les biens de l’édifice. Oui, mais après 19h, le quadra est encore dans l’église et se retrouve enfermé dans le bâtiment.

Pas question de perdre le Nord pour Paul qui décide alors de fouiller et de se servir dans le vin de messe qu’il va boire, boire et reboire… Jusqu’à ce qu’il essaye de sortir de l’église en tapant sur la porte trois heures plus tard. Entendu par des passants, il est arrêté par la police qui mesure son taux d’alcoolémie… qui sera de 3 grammes d’alcool dans le sang!

Bien qu’il promette que son passage dans l’église était purement pieux et bienveillant, il aura tout de même fallu à Paul plus de 15 heures de dégrisement avant de pouvoir dessoûler et être entendu par les forces de l’ordre…

L’homme a été condamné dans la foulée et a écopé d’une soixantaine d’heure de travaux d’intérêts généraux.