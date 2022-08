En France, une biche débarque dans le jardin d’un particulier et s’installe dans la piscine (vidéo)

C’est les vacances… même pour les animaux ! Dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, on assiste à une scène pour le moins hors du commun.

Elle se déroule en France, plus exactement dans le sud à en croire le chant des cigales le samedi 6 août. On y voit une biche peu farouche installée dans une piscine dans un jardin de particulier. Sûrement desséchée à cause des fortes chaleurs qui frappent nos régions ces dernières semaines, elle barbote dans l’eau bleue et se désaltère pendant plusieurs minutes... Avant de repartir tranquillement du bassin et retourner dans la forêt!

Une situation attendrissante mais pas franchement rassurante sur l'état de l'environnement.