En Inde, un homme gagne au Loto mais n’ose plus sortir de chez lui: "J'aurais préféré que cela n'arrive pas"

Le 17 septembre est le jour où tout a basculé pour Anoop. Ce père de famille résidant dans le sud de l’Inde a le ticket gagnant du Loto de ce jour-là: il empoche ainsi 3,2 millions d’euros. Une fortune dans son pays d’origine, plutôt bien tombée puisque ce chauffeur profession devait se rendre en Malaisie pour soigner son fils malade.

Mais les choses n’ont pas du tout pris le tournant qu’Anoop avait prévu suite à cette victoire… "J’étais tellement heureux quand j’ai gagné, il y avait des caméras partout à la maison, nous étions si heureux...", confie-t-il à la BBC, qui relate l’histoire. Mais la richesse fait de nombreux jaloux autour de lui… "J’aurais préféré ne pas avoir gagné. Maintenant, je ne peux plus quitter ma maison, je ne peux aller nulle part. Mon fils est malade et je ne peux pas l’amener chez le docteur." Et pour cause: devant chez lui, des personnes attendent sa sortie pour lui soutirer de l’argent. Un vrai cauchemar pour Anoop et sa famille, surtout que ce dernier n’a pas encore reçu l’argent. "Personne ne semble le comprendre, même si je ne le fais que le répéter…"

Anoop va recevoir des cours de gestion pour gérer son nouveau patrimoine mais n'a pas visiblement pas eu recours à une cellule psychologique ou une aide du Loto. Désormais, les gagnants ont dû fuir le domicile familial dans un endroit tenu secret…