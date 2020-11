L'un aidé par Barack Obama, l'autre en multipliant les étapes: Joe Biden et Donald Trump ont accentué samedi leurs efforts de campagne dans le Michigan et en Pennsylvanie, deux Etats cruciaux dans la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle mardi. "Tout est en jeu mardi", a assuré Obama muni d'un masque "VOTE", fustigeant la gestion par son successeur du Covid-19, dans le pays le plus meurtri par la pandémie.

En pleine campagne dans le Michigan pour soutenir son ami Joe Biden, Barack Obama a impressionné les internautes après la publication d'une vidéo de quelques secondes. Sur les images, l'ancien président américain marque un panier à trois points dans un gymnase.

"C'est ce que je fais", a dit Barack Obama dans la vidéo rapidement devenue virale. "Whoa", a lancé Joe Biden, impressionné. Le candidat à l'élection présidentiel n'est pas le seul à saluer le petit exploit du mari de Michelle Obama... La star de la NBA LeBron James, a également posté les images sur Twitter. "C'est ce que tu fais, hein ? Ok ok je vois", a écrit le basketteur.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Barack Obama a joué au basket-ball à l'université et à l'école Punahou, une école préparatoire privée à Honolulu. Il a longtemps déclaré son amour du basket - jouant tout au long de son ascension politique et lorsqu'il était à la Maison Blanche.

Sept points d'avance dans les sondages

Le duo Biden-Obama a pris ensuite la direction de Detroit, coeur historique de l'industrie automobile américaine et l'une des grandes villes les plus pauvres des Etats-Unis, où près de 80% de la population est afro-américaine. Cette année l'ancien vice-président mène de sept points d'avance dans les plus récents sondages.



Sa colistière Kamala Harris était en Floride, pour pousser les électeurs à se rendre aux urnes de façon anticipée dans un des Etats où Joe Biden apparaît en mesure de disputer la victoire au républicain.



L'équipe de campagne de Joe Biden a annoncé qu'il s'adresserait "à la nation" le soir de l'élection, ce qu'Hillary Clinton n'avait pas fait lors de sa défaite, il y a 4 ans.



En face, la Première dame des Etats-Unis, Melania Trump, a fait campagne de son côté samedi dans le Wisconsin et le vice-président républicain Mike Pence en Caroline du Nord, où les deux candidats sont au coude-à-coude.



Quant à Donald Trump, à 74 ans et après des centaines de réunions de campagne, il ne montre aucun signe de fatigue, bien au contraire, et se prépare à une journée dantesque dimanche, avec pas moins de 5 meetings dans autant d'Etats différents, et plus de 3.500 km de voyage au total.



L'agenda de Joe Biden apparaît clairsemé, par comparaison, avec un seul événement au programme dimanche, à Philadelphie.

"Pagaille"



Comme Donald Trump et Joe Biden, plus de 90 millions d'Américains ont déjà voté à la présidentielle, sur les plus de 230 millions d'électeurs américains.



Signe de la tension qui règne dans tout le pays à l'approche du scrutin, des commerces de plusieurs villes américaines, dont New York et la capitale Washington, se barricadaient par crainte de manifestations qui dégénèreraient.



En cas de course serrée et de résultats retardés, certains craignent que des partisans des deux candidats sortiraient dans la rue pour réclamer l'abandon de l'adversaire.



"Il va y avoir de la pagaille dans notre pays", a prédit Donald Trump samedi.



Et le président n'a pas rassuré en refusant à plusieurs reprises de dire clairement s'il céderait pacifiquement le pouvoir en cas de défaite le 3 novembre.



CNN a néanmoins révélé samedi que plusieurs responsables de la Maison Blanche collaboraient bien depuis des mois, comme le veut la tradition, avec l'équipe Biden pour préparer une éventuelle passation de pouvoirs.

> COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce dimanche 1 novembre?