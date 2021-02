En pleine interview en direct, la mère de Dwayne Johnson (alias The Rock) commence à chanter et jouer de la musique (vidéo)

(c) The Tonight Show on Twitter

Dwayne Johnson n'est apparemment pas la seule superstar de sa famille! La mère de l'acteur, Ata Johnson, a volé la vedette à son fils, lors d'un entretien virtuel réalisé par visioconférence avec Jimmy Fallon mercredi soir dans l'émission The Tonight Show.

Quand Jimmy Fallon a demandé à Dwayne, 48 ans, si sa mère jouait du ukulélé, l'acteur a dit: "Oh oui", puis a appelé sa mère hors du champ vision de l'écran: "Elle est juste là".

Ata, 72 ans est alors apparue avec son ukulélé et a offert à l'animateur américain dont elle est fan une petite interprétation de la chanson samoane "Savalivali Means Go For a Walk"; Dwayne, surpris par l'enthousiasme de sa mère a chanté avec elle.

Il a ensuite partagé la scène sur Twitter en décrivant qu'il était étonné par le choix de la chanson. "Ma mère refuse de la chanter pour moi d'habitude..."

Après sa prestation, Ata a déclaré: "Attendez, on en a encore une". Et Dwayne de lui répondre: "On en a vraiment une?". Et la mère d'enchaîner un autre morceau devant son fils embarrassé.