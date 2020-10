En pleine interview télévisée, le petit-fils de cet expert du coronavirus fait irruption et commence à chanter (vidéo)

Le Dr Irwin Redlener était invité à participer à une interview en direct en visioconférence avec la chaîne MSNBC, mais la discussion a rapidement pris une tournure inattendue quand son petit-fils est apparu en arrière-plan.

Le Dr Irwin Redlener - qui a joué un rôle critique sur la préparation des Etats-Unis face à la pandémie du nouveau coronavirus - a été invité à donner son point de vue sur le virus mortel dans une interview avec MSNBC. Son visage est devenu écarlate quand son petit-fils a fait irruption dans son bureau en chantant. L'invité s'exclamant: "Oh Boy".

Nicole Wallace, la présentatrice de MSNBC qui attendait le point de vue du docteur sur le dernier pic de cas de coronavirus à New York a trouvé la situation très amusante alors que le petit garçon continuait à chantonner autour de son papy.

Essayant en vain d'observer l'écran que son grand-père fixait, le petit garçon a décidé de grimper sur la chaise de celui-ci et de regarder quels étaient ses interlocuteurs. Un moment très embarrassant pour le docteur qui se retrouve sur l'écran avec la tête de son petit-fils au-dessus de la sienne et qui multiplie les exclamations de "Oh boy"...

C'est un appel à l'aide à son épouse Karen qui signera le point d'orgue de cette interview, que la journaliste Nicole Wallace a décrite comme la "meilleure jamais réalisée".